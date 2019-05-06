معرض “العبور” للفن المعاصر يختتم فعالياته

جدة – عامر هلابي :
اختتم المجلس الفني السعودي المنظم لمعرض “العبور” للفن المعاصر، والمقام في “جولد مور” مول بجدة، فعاليات دورته السادسة بعد أن استمرت ثلاثة أشهر تكللت بنجاح ماثل دوراته السابقة.
وقالت المنسق الفني للمعرض الدكتورة عفت فدعق إن مجمل زوار المعرض تجاوز 20 ألف زائر منهم قيمين فنيين دوليين ومتخصصين أكاديميين وفنانين من خارج المملكة قدموا خصيصا لزيارة المعرض والوقوف على تطور الفن في المملكة، وتابعت: ناهيك عن زيارات المسؤولين والمهتمين والمتابعين من داخل المملكة، واللذين غمرونا بكلماتهم المشجعة التي بثت فينا روح الحماس وبذل المزيد من أجل رفعة بلادنا الغالية، والتي أشعرتنا بأننا نسير وفق رؤية 2030 التي تولي الفنون اهتماما كبيرا لا سيما وأن قادتنا حفظهم الله يدركون مدى أهمية الفنون في رفع جودة الحياة الثقافية والحضارية لأبناء شعبنا الأصيل.
وأوضحت فدعق أن المعرض ختم فعالياته بعرض خاص لنتائج الورش التي أقامها خلال فترة تفاعله والتي شملت: ورشة “حدود الحرف”، وأدارها المدرب الخطاط إبراهيم العرافي، وقدم فيها دروس في استخدام اللون لتشكيل الحرف العربي، وكانت الورشة استمرت مدة ٦ أسابيع متتالية.
وكذلك عرضت نتائج ورشة “البحث عن الأدلة”، المعنية بالاختزال الفني القابل للتركيب، والتي ناقشت اسطورة “الدنجيرة” المعروفة في مدينة جدة، وذلك بغرض إنتاج اعمال فنية باستخدام وسائط مختلفة في الرسم والتصوير. والورشة التي شارك فيها 14 متدربا استمرت ١٠ أسابيع بمجموع ٤٠ ساعة وأشرفت عليها المدربة عفت فدعق.
وبينت المنسق الفني أن المعرض قدمت نتائج ورشة “تحت ظل شجرة” التي قادتها المدربة وفاء كرشة وتناولت الرواشين وشجرة النيم وتطبيقها بالرسم على البورسلان. فيما ناقشت نتائج الورشة التي قدمتها المدربة ابتهال والخاصة بالأطفال الأطفال تحت عنوان “رحلة ومغامرة في الرسم والتصوير” والتي تحاورت فيها مع الأطفال عن الحكايات التراثية الواردة في كتاب “التبات والنبات” للدكتورة لمياء باعشن بهدف إنتاج اعمل بوسائط فنية مختلفة
واستعرض المعرض نتائج ورش المدربة نسرين بخيت في تقنية التشكيل بالحبال لأبداع مجسمات خزفية، وأيضا ورشة سامية خاشقجي المعنونة “اسكتشات المدينة” التي دارت حول فن تخطيط معالم المدينة.
وختمت الدكتورة عفت فدعق بأن العروض شملت نتائج ورشة “شخابيط” للمدربة ميمونة منديلي الهادفة إلى الخروج عن قواعد الرسم وممارسة التلقائية، وكانت أقيمت لمدة يوم واحد. وكذلك تم مناقشة توصيات محاضرة “بناء الجسور بين الانسان ومحيطه” والتي قدمتها المدربتان الشقيقتان لمى وراما عجينة.