ولي العهد الإنسان

أجرت صحيفة سبق السعودية حوارا مع والد طفل يمني للحديث عن مرض ابنه الذي لا يتجاوز عمره العام واربعة اشهر ويعاني الطفل من ورم خبيث افقده احدى عينيه وتمنى والد الطفل ان يعالج ابنه من هذا المرض وسرعان ما استجاب له سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان وحقق امنية والد الطفل على نفقته الخاصة.
موقف انساني نبيل من سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان الذي يؤكد على وقوف القيادة السعودية مع الشعب اليمني وتقديم كافة انواع الدعم الانساني في الازمة التي يمر بها بسبب الحرب في اليمن بالاضافة الى جهود مركز الملك سلمان للاغاثة في تقديم كافة انواع المساعدات للشعب اليمني واعادة الامل الى نفوس اليمنيين حيث يقدم المركز مساعدات غذائية وطبية وتعليمية بالاضافة الى تدريب الشباب والشابات في اليمن على الحرف المختلفة لكي يستطيعوا العمل وتوفير لقمة العيش لهم ولاسرهم.
موقف سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان الانسان قبل رائد التقدم والقائد الجديد للشرق الاوسط ابلغ رد على كل الذين يتهمون السعودية بقتل المدنيين في اليمن وهؤلاء لايعرفون ان السعودية تقف مع اليمن من اجل اعادة الشرعية والاستقرار الى اليمن بالاضافة الى لن هذه المنظمات التي تشوه الدور السعودي في اليمن منظمات مشبوهه تساند الحوثيين الذين يرتكبون افظع الجرائم في حق المدنيين في اليمن ويستخدمون النساء والاطفال وقودا للحرب بالاضافة الى زرعهم الالغام التي تقتل الشعب اليمني واصابتهم بالعجز بسبب هذه الالغام.
سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان يحقق امنية طفل لاذنب له في هذه الحرب ويعالجه على نفقته الخاصه سموه بينما الحوثي يقتل اطفال اليمن ظلما وعدوانا بأوامر من الملالي ويعالج قياداته في الخارج.