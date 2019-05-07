الرئيسية حوادث تحطم طائرة مكسيكية أثناء رحلتها من لاس فيجاس إلى مونتيري
تحطمت طائرة مكسيكية، من طراز «بومباردييه تشالنجر601»، اليوم، الاثنين، فوق بلدة مونكلوفا بولاية كواويلا المكسيكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام مكسيكية.
وكشف مسؤول بوزارة النقل المكسيكية، عن فقدان الاتصال بالطائرة أثناء رحلتها من لاس فيجاس بالولايات المتحدة، إلى مونتيري.
وكانت الطائرة على وشك الوصول إلى وجهتها بمدينة مونتيري المكسيكية، ويُعتقد أن جميع ركاب الطائرة الـ13 هم مواطنون مكسيكيون.
وفُقد الاتصال بين الطائرة ومركز التحكم في مونتيري عندما كانت تحلق فوق منطقة ميناس دي هيركوليس القريبة.
وأفاد مراسل إذاعة «سنترو» بأن سلطات ولاية كواويلا شرعت في البحث عن الطائرة المنكوبة التي فُقد الاتصال بها، وخلال ساعات، عثرت فرق البحث والإنقاذ على الحطام في وقت متأخر من اليوم الاثنين.
وكان الركاب في زيارة إلى الولايات المتحدة لمشاهدة مباراة يوم السبت، بين الملاكمين دانييل جيكوبس وساؤول كانيلو ألفاريز.