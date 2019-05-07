جمعية ماجد للتنمية المجتمعية تطلق حملة “ريالك يفرق” خلال شهر رمضان

تطلق جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك حملة “ريالك يفرق” التي تستهدف استقبال الزكاة والتبرعات بأي مبلغ من أفراد المجتمع والجهات ذات المسؤولية الإجتماعية لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي ليمكنهم من تشغيل المقاصف المدرسية في مدينة جدة ضمن إطار مبادرات الجمعية نحو تحقيق دخل مستدام لهم توافقاً مع أهداف رؤية المملكة 2030 برفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، ومساهمة القطاع غير الربحي وتخفيض نسبة البطالة والمشاركة في التنمية الوطنية.
وثمنت الجمعية في هذا الصدد الشراكة مع الجهات والقطاعات المختلفة في إطلاق الحملة والتعاون في نجاح المبادرة حيث تقدم جمعية ماجد دعماً مالياً غير مسترد إلى مستحقي الزكاة من مستفيدي الضمان الاجتماعي لتشغيل المقاصف المدرسية ومتابعة الية التنفيذ مع تصميم وتطوير هوية المقصف.
كما يحرص اعضاء مجلس إدارة جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة على تحقيق رسالتها التي ترتكز على المساهمة في التنمية المجتمعية بتمكين الأفراد ، من خلال تطوير واستحداث مبادرات تنموية متنوعة وشراكات فاعلة مع القطاعات الثلاث تحقق أثراً اجتماعياً ، باحترافية تعكس قيم الجمعية وتحقق أهدافها الاستراتيجية المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة الألفية للتنمية المستدامة وأهداف رؤية 2030.