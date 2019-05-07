فيديو | عائض القرني يعتذر باسم الصحوة للمجتمع السعودي.. ويؤكد: لم تنزل بـ “البراشوت” أو من المريخ

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أعلن الشيخ الدكتور عائض القرني اعتذاره للمجتمع السعودي عن ما أحدثته موجة الصحوة من إساءة للمجتمع، وقال: إن دعاة الصحوة وقعوا في أخطاء شنيعة، من أبرزها:

– أولها: مصادمة دولة إسلامية تحكم بالكتاب والسنة

– ثانيها: البعد عن كبار العلماء ومعارضة أفكارهم

– ثالثها: الغلظة في الفتوى والفضاضة في التعامل مع المجتمع

– رابعها: البعد عن كبار العلماء مع قلة التجربة

جاء ذلك في حلقة من برنامج “الليوان” مساء أمس، أوضحت في سياقها أن الصحوة قسمت المجتمع، وانتزعت البسمة وروح الفرح من المجتمع، وحولت المناسبات وحفلات الزواج إلى حسينيات فيها بكاء وعويل، واستبدلوا الأناشيد والعرضة بأحاديث عن عذاب القبر ومواعظ عن نار حهنم.

وأكد القرني أن الصحوة لم تنزل بـ”باراشوت” من الثريا أو المريخ، بل كانت ظاهرة اجتماعية ينبغي علينا أن نتوخى الدقة والإنصاف في الحكم عليها.

وأجاب القرني عن سؤال المديفر حول موقفه، الذي وصفه الأخير بالرمادي من جماعة الإخوان المسلمين.

وقال : “اكتشفت أن النظام القطري وإعلام الجزيرة يخدم 5 “نونات”، نون طالبان، نون طهران، نون إردوجان، نون الإخوان، نون حزب الشيطان.

وتحدث القرني بوضوح عن رأيه في قطر وقيادتها، وأوضح سبب ظهوره المتكرر على قناة الجزيرة القطرية.

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