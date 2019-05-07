فيديو | عائض القرني يعتذر باسم الصحوة للمجتمع السعودي.. ويؤكد: لم تنزل بـ “البراشوت” أو من المريخ

أعلن الشيخ الدكتور عائض القرني اعتذاره للمجتمع السعودي عن ما أحدثته موجة الصحوة من إساءة للمجتمع، وقال: إن دعاة الصحوة وقعوا في أخطاء شنيعة، من أبرزها:

– أولها: مصادمة دولة إسلامية تحكم بالكتاب والسنة

– ثانيها: البعد عن كبار العلماء ومعارضة أفكارهم

– ثالثها: الغلظة في الفتوى والفضاضة في التعامل مع المجتمع

– رابعها: البعد عن كبار العلماء مع قلة التجربة

جاء ذلك في حلقة من برنامج “الليوان” مساء أمس، أوضحت في سياقها أن الصحوة قسمت المجتمع، وانتزعت البسمة وروح الفرح من المجتمع، وحولت المناسبات وحفلات الزواج إلى حسينيات فيها بكاء وعويل، واستبدلوا الأناشيد والعرضة بأحاديث عن عذاب القبر ومواعظ عن نار حهنم.

د. #عائض_القرني_في_ليوان_المديفر

من أخطاء #الصحوة انتزاع البسمة وروح الفرح من المجتمع، الفظاظة والغلظة فيالخطاب وكأنه ما فيه غير نار بدون جنة، وعذاب بدون رحمة..#عيشوا_معنا_رمضان#رمضان_كريم pic.twitter.com/dBBmiwzP9r — الليوان (@Fealsora) May 6, 2019

وأكد القرني أن الصحوة لم تنزل بـ”باراشوت” من الثريا أو المريخ، بل كانت ظاهرة اجتماعية ينبغي علينا أن نتوخى الدقة والإنصاف في الحكم عليها.

#عائض_القرني_في_ليوان_المديفر#الصحوة ما نزلت بـ "باراشوت" من الثريا أو المريخ، بل كانت ظاهرة اجتماعية ينبغي علينا أن نتوخى الدقة والإنصاف في الحكم عليها للصحوة إيجابيات وسلبيات، وممن مدحوها الملك فهد والشيخ #ابن_باز و #ابن_عثيمين.#عيشوا_معنا_رمضان#رمضان_كريم pic.twitter.com/ZvAY7CApjD — الليوان (@Fealsora) May 6, 2019

وأجاب القرني عن سؤال المديفر حول موقفه، الذي وصفه الأخير بالرمادي من جماعة الإخوان المسلمين.

وقال : “اكتشفت أن النظام القطري وإعلام الجزيرة يخدم 5 “نونات”، نون طالبان، نون طهران، نون إردوجان، نون الإخوان، نون حزب الشيطان.

د. #عائض_القرني_في_ليوان_المديفر

اكتشفت أن النظام القطري وإعلام الجزيرة يخدم 5 "نونات"..

نون طالبان

نون طهران

نون إردوجان

نون الإخوان

نون حزب الشيطان..#عيشوا_معنا_رمضان#رمضان_كريم pic.twitter.com/H7Fjk2JjPf — الليوان (@Fealsora) May 6, 2019

وتحدث القرني بوضوح عن رأيه في قطر وقيادتها، وأوضح سبب ظهوره المتكرر على قناة الجزيرة القطرية.