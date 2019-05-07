مواقف من حياة أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد يرويها أبناؤه ومقربون منه

الشيخ علي جابر الأحمد الصباح

شاهدتي فيه مجروحة كابن له، لكنه كان إنسانا، حتى سمي بأمير القلوب، بعد أن أسر قلوب الناس بأياديه البيضاء..#الراحل_جابر_الصباح#خليجية#عيشوا_معنا_رمضان pic.twitter.com/3d036d2uk9

— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 6, 2019