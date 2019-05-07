مواقف من حياة أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد يرويها أبناؤه ومقربون منه

تحدث مقربون من أمير الكويت الراحل وبطل تحريرها الشيخ جابر الأحمد الصباح عن عددٍ من مآثر الراحل، التي لامسوها من خلال معايشتهم له في فترات مختلفة من حياته.
وقال الشيخ علي جابر الأحمد الصباح، نجل الراحل، إن والده كان رجلاً إنساناً أسر قلوب الكثير من داخل الكويت وخارجها بسبب أياديه البيضاء، فيما قالت ابنته الشيخة أوراد، إن والدها كان يتصف بالتقى والورع، ويضع ربه نصب عينه في كل أعماله، وكان قليل الكلام ويحسن الإنصات إلى الآخرين ويحترم الصغير قبل الكبير.
الشيخ علي جابر الأحمد الصباح
شاهدتي فيه مجروحة كابن له، لكنه كان إنسانا، حتى سمي بأمير القلوب، بعد أن أسر قلوب الناس بأياديه البيضاء..#الراحل_جابر_الصباح#خليجية#عيشوا_معنا_رمضان pic.twitter.com/3d036d2uk9
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 6, 2019
أنجب الراحل 50 ابناً وبنتاً، وكان يتعامل مع أبنائه مثل بقية الشعب، وتقول عن ذلك ابنته أوراد: “لم نكن مميزين ولم نشعر في يوم من الأيام أننا أبناء الأمير، والسبب يعود إلى طريقة تربيته لنا وأننا جزء من هذا الشعب، بل كنا نخشى أن نقول إننا أبناء الأمير”.
كما تحدث مستشار بالديوان الأميري وأكاديميون بجامعة الكويت في برنامج “الراحل” على قناة روتانا خليجية عن مواقف طيبة للراحل تجاه مواطنين أو فيما يخص قضية فلسطين، ووقوفه إلى جانب العراق في حربها ضد إيران، وكذلك مواقفه تجاه قضايا مجلس التعاون الخليجي.
وكشف الأكاديمي سالم الطحيح إن الراحل عندما كان وزيراً للإسكان بدأ مشروع تثمين بيوت كثير من السكان ضمن خطة لتطوير الشوارع، وكان الشيخ جابر يعمل على رفع قيمة التعويضات ليحقق المواطنون أكبر استفادة مالية، مشيراً إلى أن مواطناً أرسل للشيخ جابر يشكو من أن منزله لم يعد يصلح للسكن، فقام الشيخ جابر بالتيسير عليه وشرائه منه، واشترى بيت جاره أيضاً بعدما اشتكى هو الآخر من منزله الذي لم يعد يصلح للسكن بعد تطوير الشوارع.
الشيخة أوراد بنت جابر الأحمد الصباح
كان يتصف بالتقى والورع، يخاف الله ويضع ربه نصب عينه في كل أعماله.#الراحل_جابر_الصباح#خليجية#عيشوا_معنا_رمضان pic.twitter.com/12qmfa3Rx1
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 6, 2019
وكشف المستشار بالديوان الأميري الكويتي محمد أبو الحسن أنه عندما طُرحت مشاريع السلام مع إسرائيل قال الشيخ جابر كلمته المأثورة: “سوف تكون الكويت آخر دولة تعترف بإسرائيل”.
المستشار بالديوان الأميري الكويتي أ. محمد أبو الحسن:
الشيخ جابر ساعد #العراق وقوفا أمام فكرة تصدير الثورة الإيرانية خارج نطاق الإقليم الإيراني.#الراحل_جابر_الصباح#خليجية#عيشوا_معنا_رمضان pic.twitter.com/Xe91qLU8O1
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 6, 2019