هلال يملي العين.. تصدر وتأهل وهزم العين

أنحاء – نواف الحازمي
تأهل الهلال السعودي رسمياً الى دور الستة عشر من دوري أبطال اسيا 2019 وذلك بعد تصدره لمجموعته برصيد 12 نقطة بعد فوزه على ضيفه العين الإماراتي مساء اليوم الإثنين بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما على ستاد جامعة الملك سعود بالرياض ضمن مباريات الجولة الخامسة.
بدأت المباراة قوية من قبل نادي الهلال الذي تمكن من تسجيل الهدف الأول في الثانية الـ14 كأسرع هدف في دوري أبطال أسيا في هذه النسخة عن طريق هتان باهبري الذي استغل كورة توغل بها إدواردو ليجد نفسه مواجهاً لمرمى العين يسددها بيسراه قوية داخل الشباك، وقد انتهى الشوط الأول بهذا الهدف.
الشوط الثاني واصل الهلال رغبته الجامحة في التسجيل ولكن لم يتحقق له ذلك الا في اخر دقيقة من المباراة عن طريق قائده محمد الشلهوب الذي نزل كبديل بعد تلقيه تمريرة من زميله سالم الدوسري يلعبها بيسراه من خارج منطقة الجزاء لتسكن المرمى العيناوي في الدقيقة 90.
بعد ذلك بدقيقة يمرر الشلهوب كرة ساحرة لقوميز الذي انفرد بالمرمى ويمررها لسالم الذي تخطى حارس المرمى بمهارة وسددها داخل الشباك تمكن اسماعيل مدافع العين من اخراجها من على خط المرمى منقذاً فريقه من هدف ثالث.
بعد ذلك أطلق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز الهلال على شقيقه العين الإماراتي بهدفين للاشيء متأهلاً كطرف أول عن مجموعته منتظراً الفائز من لقاء الأهلي السعودي ونضيره باختاكور الأوزبكي يوم 20 مايو القادم لملاقاته في دور ال16 من البطولة .
الجدير بالذكر أن الدحيل القطري كان قد تأهل هو الأخر بالمركز الثاني عن المجموعة بعد تعادله مع الاستقلال الإيراني بهدف لهدف في طهران في مباراة سبقت لقاء الهلال بالعين.