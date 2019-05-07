واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على طهران

تدرس الإدارة الأمريكية فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران، خلال هذا الأسبوع، حسبما أكد مسؤولان أمريكيان رفيعا المستوى، لم يُكشف عن اسميهما.
ونقلت صحف مواقع أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، بصدد فرض عقوبات جديدة على مبيعات إيران من البتروكيماويات.
وذكر موقع «أكسيوس» الأمريكي، أن من المحتمل أن تُنشر تفاصيل هذه العقوبات بعد غدٍ الأربعاء، وذلك بالتزامن مع ذكرى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي يوافق الثامن من مايو 2018. وتستهدف العقوبات الجديدة إغلاق طرق وصول النظام الإيراني إلى الموارد النقدية والحد من تنوعه الاقتصادي.
ونقل الموقع عن المسؤولين الأمريكيين قولهما: «عندما يتم إغلاق طرق الوصول إلى الموارد المالية أمام إيران، فستضطر طهران إلى العودة للجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نووي تريده الحكومة الأمريكية».
وأضاف المسؤولان أن العقوبات الجديدة ستترك أثرها على إيران في مختلف المجالات؛ حيث سيواجه النظام الإيراني صعوبات في تخصيص موارده المحدودة، خاصة في ظل الأضرار والخسائر الناجمة عن أزمة الفيضانات الأخيرة، وهجوم الجراد على الرقعة الزراعية.
ووصف المسؤولان الأمريكيان الأوضاع الاقتصادية في إيران بأنها «متأزمة»، وأشارا إلى المشاكل الموجودة في البلاد، بما في ذلك انسحاب الشركات الأوروبية الكبرى، وتراجع الاستثمار الأجنبي، موضحين أن النظام الإيراني آخذ في التراجع.
ولفت موقع «أكسيوس» إلى أنه منذ يناير الماضي وحتى مارس الماضي، وقّعت إيران عقد استثمار واحد فقط لبناء مصفاة للبتروكيماويات في محافظة خوزستان، مع الصين.
وتوقع صندوق النقد الدولي في الـ29 من إبريل الماضي، وصول معدلات التضخم في إيران إلى 40% خلال عام 2019، وذلك بتأثير من فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية وإلغاء واشنطن للاستثناء الممنوح لثماني دول باستيراد النفط الإيراني.
وألغت الولايات المتحدة الاستثناءات الممنوحة لبعض الدول بشراء النفط الإيراني – وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان – وذلك اعتبارًا من الثاني من مايو الجاري، مشيرةً إلى أن الدول التي ستنتهك هذا القرار ستتعرض لعقوبات اقتصادية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات اقتصادية على طهران خلال مرحلتين (أغسطس ونوفمبر 2018)، شملت عدة قطاعات منها قطاع النفط، عقب انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى؛ هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين» بجانب ألمانيا.