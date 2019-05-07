20 ألف ريال جوائز “مسابقة وئام للتطوع الأسري” في المنطقة الشرقية

أطلق مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل مؤخراً مسابقة التطوع الأسري التي تنظمها جمعية وئام للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية، بحضور الأمين العام للجمعية الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر، والمدير التنفيذي عبدالرحمن بن خضير الخضير، وذلك بفرع الوزارة بالدمام مؤخراً.
واستمع المقبل لشرحٍ عن المسابقة، وأهدافها، والغاية من إقامتها، مبيناً أن التطوع قيمة إسلامية إنسانية، لابد من ترسيخها، تحقيقاً لقيم العطاء المجتمعي، والعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030وبرنامج التحول الوطني 2020، متمنياً للجمعية والقائمين على المسابقة التوفيق.
من جهته أوضح الأمين العام لجمعية وئام للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية أن المسابقة تستهدف مختلف مناطق المملكة، وتهدف للوصول مبادرات ذات أثر مجتمعي، وبتكلفة مادية منخفضة، وذلك لتحفيز الأسر على غرس قيمة التطوع لدى أبنائهم، مبيناً أن الجمعية هيأت فريقاً استشارياً يقوم على المسابقة، لدعم وإرشاد الأسر المشاركة، موضحاً أن مجالات المسابقة متنوعة تشمل الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها من المجالات، مشيراً إلى أن جوائز المسابقة تتجاوز قيمتها 20ألف ريال، ستوزع على 10أسر فائزة وفق ما تختاره لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة، داعياً الأسر إلى المبادرة والمشاركة في المسابقة والإسهام في شهر رمضان الفضيل بتقديم القدوة لأبنائهم بالتطوع والمشاركة المجتمعية.