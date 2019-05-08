نستله تحصد جائزتين مرموقتين من جوائز إنسايت لمراكز الاتصال في الشرق الأوسط 2019

الرئيسية الشركات نستله تحصد جائزتين مرموقتين من جوائز إنسايت لمراكز الاتصال في الشرق الأوسط...
احتفت “نستله الشرق الأوسط” بفوزها بجائزتين مرموقتين من جوائز “إنسايت” لمراكز الاتصال في الشرق الأوسط 2019، وذلك تأكيداً على مكانتها الرائدة في مجال خدمة العملاء على مستوى المنطقة.
وحصدت الشركة جائزة “أفضل مركز اتصال في القطاع” بفضل مركز تجربة المستهلكين الحديث ومتعدد القنوات الذي تمتلكه، إلى جانب فريق نستله لخدمات الأعمال العالمية في العاصمة المصرية القاهرة. كما فاز سياف كوفاحي، مدير مركز اتصال نستله الشرق الأوسط بجائزة “أفضل مدير مركز اتصال في الشرق الأوسط”.
وفي هذا السياق، قال سياف كوفاحي: “نعيش في عالم يشهد تغيرات متسارعة من حيث توقعات المستهلكين والمنافسة وتطور المجتمع بوتيرة غير مسبوقة. وفي حين تحرص شركتنا على استباق هذه التغييرات ومواكبتها، فإنها تبقى وفية لمبدئين رئيسيين يتمثلان هما: هدفنا وقيمنا التي أرشدتنا لأكثر من 150 عاماً. ومن هذا المنطلق، يأتي المستهلكون في صميم أعمالنا بمختلف جوانبها وأنشطتها”.