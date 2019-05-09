“التجارة” تشهر بمدير معرض خالف شروط وضوابط إجراء التخفيضات بمكة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمدير معرض يزاول تجارة الإكسسوارات والملابس الجاهزة بمكة المكرمة؛ إثر تورطه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعدم التزامه بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات، والمدة المعلن عنها.
وأوضحت الوزارة أن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، أصدرت حكماً يقضي بإدانة المخالف، وفرض غرامة عليه، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقته الخاصة.
وأشارت الوزارة إلى أنها توفر خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك لضمان عدم التلاعب وتضليل المستهلك والقضاء على كل العروض الوهمية.
وينص نظام الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.