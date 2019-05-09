الرئيسية أنحاء الوطن الدكتور الخضيري: هكذا يمكن لمدمني القهوة تجنب الإصابة بالصداع في بداية رمضان
قال الدكتور فهد الخضيري يجب على مدمني القهوة لتجنب الإصابة بالصداع في الأيام الأولى من شهر رمضان، العمل على تغيير مواعيد شرب القهوة قبل بداية رمضان بـ5 أو 4 أو 3 أيام، والتعود على شربها بعد غروب الشمس.
وتابع الدكتور الخضيري خلال حديث لبرنامج “كيف الصحة”، يجب على الصائم عند حلول موعد الإفطار عدم البدء بشرب القهوة قبل أن يأكل شيئاً أو يشرب ماء، لأن الكافيين يتسبب في تجفيف الجسم من السوائل وأصلا الجسم شبه جاف من السوائل، باعتبار أن الصائم لا يتناول شيئا طوال اليوم، ما يتسبب بمشاكل صحية.
كما حذر الصائمين أيضاً من البدء بشرب العصائر المحلاة عند الإفطار قبل شرب الماء، كون أن ذلك سيتسبب بمضاعفات صحية، حيث يكون جسم الصائم بحاجة للماء فيمتص الماء والسوائل الموجودة في العصائر المحلاة وتبقى المكونات الأخرى من سكريات وأصباغ متراكمة في المعدة فيمتصها الجسم، وهي من المؤكد لها أضرارها الصحية.