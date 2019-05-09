تقلبات جوية على عدة مناطق بينها الرياض بدءاً من اليوم

قال عضو هيئة التدريس بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة إبراهيم الحربي، إنه يتوقع أن تشهد عدة مناطق بالمملكة تقلبات جوية لمدة 5 أيام، تبدأ من اليوم (الخميس) وتستمر حتى الإثنين المقبل.
وأوضح الحربي أن التقلبات ستستمر على المناطق الوسطى والشمالية وعلى امتداد المرتفعات الجنوبية، وستشهد تدفقاً لرياح جنوبية رطبة ينشأ عنها اضطرابات جوية قد تميل للقوة ببعض المناطق، وفقاً لـ”سبق”.
ونبه إلى أن الحالة الجوية ستشهد كثافة حبات البرد والتيارات الهوائية الهابطة من السحب الرعدية، مبيناً أن التأثير سيشمل مرتفعات جازان وعسير والمنحدرات الغربية والباحة والطائف، وتمتد للوسط باتجاه الرياض والدوادمي وعفيف والمويه والخرمة وتربة وجنوب القصيم، وقد تمتد إلى المدينة المنورة.
ولفت الحربي إلى أن التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة ستكون معتدلة على أجزاء واسعة من البلاد، وتميل للبرودة نسبياً في الليل على المناطق الشمالية والشمالية الغربية؛ بسبب اندفاع كتلة هوائية معتدلة البرودة.