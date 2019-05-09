فيديو | صرصور يتسلق كتف الرئيس الفلبيني.. ودوتيرتي: متأكد أنه من الحزب المعارض

الرئيسية هنا و هناك فيديو | صرصور يتسلق كتف الرئيس الفلبيني.. ودوتيرتي: متأكد أنه من الحزب...
أظهرت لقطات من تجمع انتخابي للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي موقفاً غريباً، حيث صعد صرصور على كتف الرئيس الفلبيني أثناء حديثه لعدد من مؤيديه.
وكان دوتيرتي يتحدث مساء أمس الأربعاء في إقليم بوهول وسط الفلبين عندما لاحظت مساعدته الشخصية صعود الصرصوص على قميصه.
وحاولت المساعدة إبعاد الصرصور بأوراق كانت تحملها، ما جعل الرئيس ينتبه له ويبعده بيده ثم يدهسه تحت حذائه.
وعلّق دوتيرتي على الموقف قائلا إن الصرصور قدم بتوجيه من الحزب الليبرالي المعارض، وقال للحضور الذين ضحكوا من الموقف إنه متأكد أن الصرصور ليبرالي.