كولينا يختار حكام آخر جولتين من الدوري

أنحاء – نواف الحازمي :
أعلن الاتحاد السعودي أنه أتم الاتفاق مع (الفيفا) بشأن تكليف السيد بييرلويجي كولينا لاختيار الطواقم التحكيمية التي ستدير المباريات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والإشراف عليها ومراقبة عملها وتقييمها.
حيث تأتي هذه الاتفاقية استناداً الى التعاون بين الفيفا والاتحاد السعودي لكرة القدم حيث جرى الاتفاق بينهما في الجوانب التحكيمية للمباريات المتبقية من الدوري.
يذكر أن الاتحاد السعودي كان قد أقال رئيس لجنة الحكام الاستاذ خليل جلال من منصبه الاسبوع الماضي نتيجة تصريحه التلفزيوني دون أخذ موافقة الاتحاد.