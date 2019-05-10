آل الشيخ يستقبل أمير جمعية علماء إسلام باكستان

مكة المكرمة – محمد العواجي
استقبل معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ بمكة المكرمة اليوم فضيلة أمير جمعية علماء إسلام باكستان مولانا فضل الرحمن مفتي بمناسبة زيارته للمملكة وأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي .
وأثنى الضيف الباكستاني ، خلال الزيارة على جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- لخدمة الإسلام والمسلمين والحجاج والمعتمرين والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .
وابرز دور المملكة الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم والسلام العالمي والوسطية والاعتدال منوهاً بأصالة وعمق العلاقات السعودية الباكستانية التاريخية في جميع المجالات ، وتقدير علماء باكستان للمملكة وقيادتها منذ القدم باعتبارها القلب النابض للعالم الإسلامي .
من جانبه رحب الشيخ صالح آل الشيخ بأمير جمعية علماء إسلام باكستان ، الذي يعتبر أحد كبار علماء باكستان ، وهنأه بحلول شهر رمضان المبارك ، داعياً المولى عز وجل أن يعين الجميع على صيامه وقيامه ، متمنياً معاليه له طيب الإقامة في بلده الثاني .