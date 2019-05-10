“التجارة” تشهر بمواطن ووافد لإدانتهما في قضية تستر تجاري بقطاع الحلاقة

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية سورية؛ عقب صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وكذلك ثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص بمنشأة للحلاقة بمحافظة القويعية.
وأوضحت الوزارة أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض قضى بفرض غرامة مالية على المخالفين، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، إلى جانب إبعاد الوافد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم بصحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتشير التفاصيل إلى أنه جرى ضبط أدلة مادية تؤكد تورط المُدانين بجريمة التستر واستئجار الوافد المتستر عليه كرسي الحلاقة مقابل 2500 ريال للكرسي الواحد؛ وبناء عليه ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، قبل أن تتم إحالة القضية إلى النيابة العامة ثم إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية ضدهما.