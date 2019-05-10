التنمية الاجتماعية تعتمد أول جمعية متخصصة في الإرشاد الأسري والنفسي

صدر قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي بتأسيس ” جمعية الإرشاد الاسري والنفسي ” برقم (1126) لتكون أول جمعية متخصصة ومعتمدة في مجال التوجيه والارشاد الأسري والنفسي
ذكر ذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ جزاء بن مرزوق المطيري ، مضيفا أن الجمعية تتكون من مجموعة من الأعضاء والخبراء والمستشارين المتخصصين في المجال الأسري و النفسي تلاقت رغباتهم وتلاقحت أفكارهم وتكاتفت طموحاتهم وجهودهم لاستثمار ما وهبه الله لهم من خبرات وطاقات للمساهمة في بناء معايير للاستشارات الاسرية والنفسية وتطبيقها في بيئة احترافية جاذبة ومحفزة تساهم في تبادل الآراء والافكار العلمية في مجال الاستشارات والتدريب والتأهيل بين الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة سعياً لإجراء عملية القياس والتقويم والعمل على استدامتها ، إلى جانب مساهمتهم في تقديم خدمات تطوعية وتثقيف ودراسات وأبحاث وفعاليات لأفراد المجتمع.
وأشار المطيري إلى أن من أهداف الجمعية : المساهمة في رفع دور مراكز الارشاد الاسري و النفسي و الاضطلاع بدور مؤسسي يشمل التدريب و التأهيل ، و رفع مستوى الكفاءة المهنية للمختصين في الإرشاد الأسري و النفسي ، وتنمية كفاءة الأسرة السعودية ومساندتها في ظل التغيرات المتسارعة لتحقيق الأمن المجتمعي ، و حماية مصالح المنشئات الاسرية والنفسية لتنمية وتعزيز التقدم المعرفي والمشاركة في خدمة قضايا المجتمع وذلك للإسهام في تقدم الوطن ورفعته مع الالتزام بالقيم والأعراف ، والمساهمة في رفع الكفاءة والفاعلية الشخصية والنفسية للفرد والتوافق والتكيف للأسرة والمجتمع.
و بين المطيري إلى أن أدوار الجمعية تتمثل في : الإرشاد والاستشارات ، والتأهيل والتدريب ، والدراسات والأبحاث ، والقياس والتقويم ، والتوعية والتثقيف ، وإقامة الفعاليات ، الحملات التوعوية ، والبرامج ، والاعتماد.
هذا وذكر الدكتور جبران يحيى نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أن آلية العمل في الجمعية تتمثل في توعية وتثقيف المستفيدين بحقوقهم في مجال الاستشارات أفراد ومؤسسات بقيم الكفاءة والفاعلية التي ينبغي توافرها في البرامج الاستشارية التي تقدم لهم ، و المساهمة مع الجهات والمؤسسات المعتبرة في وضع ضوابط العمل في مجال الاستشارات الأسرية والنفسية بما يعزز من احترافية المختصين في هذا المجال ، وإعداد وتطوير معايير مهنة الاستشارات الاسرية والنفسية ، و تطوير قدرات ممارسي الإرشاد الأسري و النفسي وأدائهم وتمكينهم علميا وفنيا ، و تقديم الاستشارات في المجالات الاسرية والنفسية والاجتماعية ، والعمل على توفير البيئة المناسبة لإدارة العملية الاستشارية والتدريبية من خلال بناء معايير و سياسات تقديم الخدمات الإرشادية ، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل الخاصة بالأنشطة الاستشارية والتدريبية ، و المشاركة في الفعاليات المحلية والدولية لتطوير مهنة الاستشارات ، وتأهيل وتدريب الاخصائيين النفسيين والاسريين للعمل في مراكز الاستشارات الاسرية ، ودعم الاسر في تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي لأفرادها ، و تقديم الخدمات الفنية والدراسات والابحاث في مجال الإرشاد الأسري والنفسي ، و تأهيل المقبلين على الزواج ، مؤكدا على أن الجمعية تسعى إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 تجاه الارشاد الأسري والنفسي ، بالشراكة مع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وتبني مبادرات ونشاطات تستهدف تعزيز العمل في مجال المسؤولية المجتمعية بما ينعكس بشكل إيجابي على التنمية المستدامة في المملكة.