الدكتور عويقل يدشن البرنامج الثقافي الرمضاني ومعرض الفن روحانيات 2

جدة – عبدالله الدوسي
دشن رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي مساء أمس الخميس فعاليات البرنامج الرمضاني الثقافي الذي يقيمه النادي خلال أيام شهر رمضان المبارك بمركز سلمى التجاري ادهم للفنونحيث كانت البداية بافتتاح معرض الفن التشكيلي “روحانيات رمضانية ٢” بصالة رؤى الفن.
وشارك في الافتتاح الدكتور طلال أدهم والفنان التشكيلي هشام بنجابي وبحضور القنصل العام للبنان الاستاذ على قرانوح ونائب القنصل العام الفرنسي برنارد لوهوشة، كما افتتح معرض للكتاب لتوزيع اصدارات النادي للحضور مجانا.
بعدها أنطلق البرنامج الثقافي بمشاركة منتديات النادي (منتدى عبقر الشعري ومنتدى رواق السرد) .. بأمسية شعرية قصصية شارك فيها الشاعر الدكتور يحي الزبيدي والشاعر زاهد القرشي وبمشاركة القاصيين خليل الشريف وسلطان العيسى وأدار الأمسية الشاعر خالد الكديسي نائب رئيس منتدى عبقر الشعري.
وفي نهاية الامسية تم تكريم الرعاة والمشاركين في فعاليات البرنامج الرمضاني الثقافي وكذلك الفنانين التشكيليين المشاركين بمعرض روحانيات ٢ بالإضافة إلى تكريم للإعلاميين الذين ساهمو في تغطية فعاليات ومناسبات النادي.