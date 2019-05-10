“المرور” يوضح إمكانية قيادة الزائر برخصة أجنبية داخل المملكة

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أوضحت الإدارة العامة للمرور إمكانية قيادة “الزائر” بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول.

ووجهت “مغردة” تساؤل لـ “المرور” عبر “تويتر” قال فيه: “أريد أن أسأل بخصوص قيادة النساء للمركبات الخاصة، أنا مصرية ومعي رخصة مصرية، وأتيت إلى جدة للبقاء لمدة 3 أسابيع فقط”.

وتابعت: “لن أستطيع في هذه المدة القصيرة أن أستخرج رخصة قيادة سعودية، فهل يمكنني قيادة السيارة برخصتي المصرية أم لا؟”.

وردت “المرور” قائلة: “يجوز للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة، أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب”.

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