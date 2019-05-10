شاهد “متحف برج الساعة” من الداخل‎ بعد افتتاحه أمام الزوار

فتح “متحف برج الساعة” في مكة المكرمة أبوابه للزوار مع بداية شهر رمضان الحالي، وهو يتيح تجربة فريدة من نوعها تأخذ الزائرين في رحلة كونية إيمانية.
ويتألف المتحف الذي تشغله مؤسسة “مسك الخيرية” من 4 طوابق أحدها مخصص للكون والمجرات، والثاني مختص بالشمس والقمر، والثالث لقياس الوقت، والطابق الأخير يضم ساعة مكة الأكبر في العالم، إضافة لشرفة تتيح للزوار إطلالة بانورامية على الحرم المكي الشريف.
ويستعرض المتحف تاريخ الكون ويقدم شرحاً للزوار عن الاهتمام الإنساني عبر آلاف السنين بمعرفة الزمن، وما شهده التاريخ من محاولات لقياس الوقت وتحديد واتجاه القبلة ومواقيت الصلاة من خلال تتبع حركة الشمس والأرض والقمر.
وأظهر مقطع فيديو متداول أقسام المتحف من الداخل، والعروض الحية التي يقدمها للزوار باستخدام العديد من الأجهزة المتطورة، وأنواع مختلفة من الإضاءة التي تجعل الزائر وكأنه يسبح في الكون الفسيح ويقترب من المجرات والنجوم، بالإضافة للتعرف على التقنيات الميكانيكية الدقيقة التي تعمل بها ساعة مكة.
ويفتح المتحف أبوابه للزوار في فترتين الأولى من الساعة الواحدة ظهراً وحتى السادسة مساء، والثانية من الساعة العاشرة مساء وحتى الثانية صباحاً.