صحة مكة تدشن برنامجًا الكترونيًا لربط المستشفيات من أجل تحسين الأداء

قامت المديرية العامة بالشئون الصحية ممثلة في الصحة الإلكترونية والإحصاء والمعلومات بوضع آلية تقنية تعمل على ربط مستشفيات مكة كآفة بنظام إلكتروني لمتابعة أداء المستشفيات، وذلك من أجل تحسين الجودة ورفع كفاءة الخدمات الصحية.
وأوضح مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير أن هذا الربط الإلكتروني يهدف إلى تلمس حاجة المرضى وإيجاد الحلول المناسبة للعقبات التي قد تواجههم ضمن معايير معتمدة، إضافة إلى استحداث برنامج تقني لربط المستشفيات إلكترونيا مع المديرية، الأمر الذي لا يستدعي ادخال البيانات بشكل يدوي وإرسالها للمديرية من قبل المستشفيات كما كان في السابق ، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء للمستشفيات كآفة بناء على الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى، فيما يبلغ عدد المستشفيات التي تشرف عليها المديرية ٩ مستشفيات إضافة الى مستشفى الحرم للطوارئ الموسمي.
وأضاف أنه سيتم مناقشة مجموعة من المشاريع المطروحة لتحسين جودة الخدمة منها:
* مشروع تقليص مواعيد انتظار المرضى بالعيادات الخارجية.
* مشروع زيادة السعة السريرية للأسرة التخصصية.
* تدريب القوى العاملة وفق برامج تدريبية معتمدة لجميع الفئات وخصوصا التمريض.
* طرح مشاريع أخرى ينعكس أداؤها على جميع المرضى وفتح آفاق جديدة للخدمات الطبية المعاصرة.