صور | صلاة أول جمعة في رمضان في الحرمين الشريفين

أدت جموع المصلين من المواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين اليوم صلاة أول جمعة في شهر رمضان المبارك بالمسجدين الحرام والنبوي، في جو شابته الطمأنينة والأمن والأمان والراحة.
وامتلأت أروقة وساحات وأدوار المسجد الحرام بالمصلين القادمين من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك العمرة وصلاة الجمعة واغتنام فضائل الشهر الكريم بالإكثار من العبادات والتقرب إلى الله، وسط منظومة من الخدمات المتميزة التي حرصت الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية على توفيرها.
وقامت الجهات المعنية بتنفيذ الخطط المدرجة لتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام ومنع الجلوس في الممرات المؤدية إليه، ووفرت الرئاسة العامة خدمة التوجيه والإرشاد لتوعية العُمّار والزوار بأمور دينهم وإرشادهم إلى أداء نسكهم وعباداتهم على الوجه الصحيح.
وبالمثل في المدينة المنورة، أدت جموع المصلين صلاة الجمعة في رحاب المسجد النبوي بكل يسر وسهولة حيث شهد مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام منذ الساعات الأولى من هذا اليوم توافد المصلين للمسجد الذي امتلأت أروقته وأدواره وساحاته بالمصلين.
وتقدم الجهات المعنية خدماتها ورعايتها الشاملة التي وفرتها أجهزة الدولة حيث جندت كل القطاعات طاقاتها البشرية والآلية لخدمة قاصدي المسجد النبوي وتقديم أفضل الخدمات وتحقيق ما يمَكن المعتمرين والزوار من أداء شعائرهم بكل يسر وأمان وسهولة.