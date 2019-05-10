الرئيسية أنحاء الوطن عبر برنامجين إذاعيين مباشرة.. المذيع محمد المقبل يوميًا من فندق الفورسيزون
تواصل إذاعة (UFM ) تقديم برنامجها الرمضاني الخاص (صحتك في رمضان) للموسم التاسع على التوالي بإعداد وتقديم الإعلامي المذيع محمد المقبل معد ومقدم برنامج( جيم ولياقة) .
ويبث البرنامج على الهواء مباشرة يوميا من الساعة 6 إلى 6.30 مساءً من فندق الفورسيزونز بالرياض، ويستضيف نخبة من الأطباء والأخصائيين لتقديم معلومات طبية، وغذائية متنوعة، حيث خصص الحلقات الأولى منه هذا الشهر للحديث عن رائحة الفم وكيفية التخلص منها، وأثر الجفاف على الأسنان والتعامل مع الأدوية خلال شهر رمضان، والبرنامج برعاية (مستشفى دلة- د محمد صقال -ايثار لرعاية الطبيه المنزلية – حلويات حبيبة).
وخلال البرنامج يتم ‘طلاق حلقات جديدة من برنامج (ماء- خضراوات) عبر توتير، والذي يتضمن معلومات هامة عن الخضار، وفوائدها مع إتاحة الفرصة للفوز بجوائز عديده وقيمة.
من جهة ثانية، يقدم الزميل محمد المقبل أيضا خلال شهر رمضان برنامج الخيمة الرمضانية للموسم الثالث على التوالي الذي يستضيف فيه نخبة من مذيعين ونجوم إذاعة UFM، ويبث مساء كل يوم عبر إذاعة UFM، من الساعة 7:30 حتى ٨ مساءً، ويقدم من وبرعاية فندق الفورسيزن بالرياض.