وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس في 4 مدن

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS” عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والخبر.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. منسق التعلم المهني (الرياض).
. مخطط- مجدولة (الرياض).
. مهندس دعم تقنية المعلومات (الرياض).
. موظف المشتريات (للسعوديين/ الخبر).
. مهندس مبيعات الخدمة (الخبر).
. مهندس أول- سلامة العمليات (الخبر).
. مساعد مكتب (للسعوديين/ الخبر).
. مهندس الخدمة الميدانية- التوربينات والضواغط والمضخات (الدمام).
. أخصائي نظم الأجهزة (الدمام).
. مهندس مشروع (جدة).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).