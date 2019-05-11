آل صبيح والدحلان يدشنان مسرح جمعية الثقافة والفنون بجدة

في ليلة من أجمل ليالي الفرح أفتتح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد ال صبيح ورئيس جامعه الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله صادق دحلان مسرح جمعيه الثقافة والفنون بجده بعد أن تم تجهيزه على نفقته الخاصة تقديراً منه للارتقاء بالأعمال الفنية والإبداعية وبحضور معالي وزير الدولة الدكتور مدني علاقي والأستاذ وليد غازي بافقيه مدير عام فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة ونخبه من الكتّاب والمفكرين والمثقفين والفنانين ورجال الأعمال والسوشيال ميديا.
وفور وصول الدحلان إلى مقر الجمعية شارك مع الفرقة الشعبية لعبه المزمار الشهيرة ،ثم توجه لقاعة المسرح حيث عُزف السلام الملكي السعوي ، وبدأت مراسم التدشين بآيات من الذكر الحكيم القى بعدها مدير عام وزاره الإعلام والثقافة بجده وليد بافقيه كلمه شدد فيها على أهمية دعم المشروعات الثقافية والإبداعية التي تتوافق مع رؤيه التحول الوطني ٢٠٣٠.
وقال إن الثقافة والفنون جزء لا يتجزأ من حضارات الشعوب منوها بدعم الدكتور عبدالله دحلان في إعادة تجهيز القاعة بأحدث المعايير العالمية من أجل إقامة المناسبات والفعاليات والبرامج التي تنفذها الجمعية.
بعدها ألقى الدكتور جمعان الغامدي كلمه استعرض فيها الإنجازات التي حققتها الجمعية ونقطه التحول التي شهدتها لافتاً أن القاعة الجديدة ستعمل على تحقيق رسالة الجمعية من أجل ثقافه وأعمال إبداعيه مستدامة
بعدها ألقت الدكتورة خديجة الصبان كلمة شكرت فيها الدكتور الدحلان الذي كان ولا يزال يدعم الثقافة والفنون من أجل خلق جيل من المبدعين والمبدعات.
ولفتت إلى الدور المهم الذي تقوم به المرأة من خلال الجمعية باعتبارها محور مهم في المشاركة من أجل ثقافة أهم وأشمل.
بعد ذلك شاهد الدحلان والحضور عدداً من المجسات الحجازية ومشاهد تمثيليه تتوافق مع شهر رمضان المبارك.
ألقى بعدها الدكتور عبدالله دحلان كلمه رحب فيها بالجميع ودعا الدحلان رجال الأعمال أن لا تنحصر أعمالهم في تحقيق الأرباح لكن أدعوهم لخدمه المجتمع والمؤسسات المدنية ومنها النوادي الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون.
بعد ذلك قدّم مدير الجمعية الأستاذ محمد آل صبيح وسام جمعيه الثقافة والفنون للدكتور عبدالله دحلان شاكراً له نيابة عن جميع منسوبي الجمعية دعمه المستمر من أجل تحقيق الرسالة الثقافية والفنية وبما يتوافق مع رؤيه ٢٠٣٠.
وفي نهاية التدشين صرّح مستشار الجمعية والمشرف العام على البرامج الأستاذ والممثل محمد الزهراني قائلاً: هذه الليلة ليلة فرح وليلة اعتزاز وفخر وليلة نجاح نجاح للمسرح فما قدمه الدكتور عبدالله صادق دحلان فخر للثقافة والفنون ودعم لجميع مناشط وفعاليات المسرح ، ومن هنا نتقدم للدكتور الدحلان وللأستاذ محمد آل صبيح بأجمل عبارات الشكر وأثمن كلمات الوفاء.