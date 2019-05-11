“أبو غزالة” يروي موقفاً له مع الملك خالد وكيف ساعده الملك سلمان في بداية عمله بالمملكة

روى رجل الأعمال اللبناني من أصل فلسطيني طلال أبوغزالة، موقفا حدث له عند لقاء الملك خالد رحمه الله، برفقة وفد كويتي، وتحدث عن النصيحة التي تلقاها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير الرياض آنذاك.
وأوضح أبو غزالة أن الملك سلمان نصحه عندما كان أميرا للعاصمة الرياض بارتداء العقال والثوب الخليجي عند مقابلة الملك خالد، كباقي الوفد الكويتي، بدلا من البدلة، وهو ما حدث بالفعل.
وأضاف أنه نظرا لطول قامة الملك خالد، ولرغبة أبو غزالة في تقبيل وجنته سقط العقال والشماغ، وهو ما أشعر أبو غزالة بالحرج الشديد، إلا أن الملك خالد “كسر الجليد” وتعامل مع الموقف ببساطة ودعاه للجلوس، ومر الموقف بسلام.
وأشار أبو غزالة، خلال لقائه ببرنامج “اللقاء من الصفر”، إلى أن الملك سلمان سأله عما يريد برغم عدم وجود سابق معرفة، وساعده في فتح مكتبه بالمملكة، وأفاده وأوضح له كيفية إدارته لإمارة الرياض، بحنكة ومهارة إدارية، لافتا إلى أن الملك سلمان رجل واسع الاطلاع.
وطلال أبو غزالة مولود في يافا بفلسطين عام 1938، درس بالجامعة الأمريكية في بيروت، قبل أن يؤسس شركتي أبو غزالة للملكية الفكرية وللمحاسبة، ونمت شركاته حتى أصبحت من أهم وأقوى 20 شركة والوحيدة في تخصصها على قائمة “فوربس”.
رأيت الملك سلمان حينما كان أميرًا للرياض، وبعد هذين الموقفين.. خُيّلَ لي أنه أكثر قارئ في الدنيا!
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@mofeed_n#اللقاء_مع_طلال_أبو_غزاله#طلال_أبو_غزاله pic.twitter.com/ybjPmYWHbH
— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) May 10, 2019