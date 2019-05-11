“أبو غزالة” يروي موقفاً له مع الملك خالد وكيف ساعده الملك سلمان في بداية عمله بالمملكة

رأيت الملك سلمان حينما كان أميرًا للرياض، وبعد هذين الموقفين.. خُيّلَ لي أنه أكثر قارئ في الدنيا!

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@mofeed_n#اللقاء_مع_طلال_أبو_غزاله#طلال_أبو_غزاله pic.twitter.com/ybjPmYWHbH

— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) May 10, 2019