اعتقال 3 صحفيين انتقدوا الحكومة في تركيا

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة التركية اعتقلت ثلاثة صحفيين لانتقادهم الحكومة في اسطنبول أمس الجمعة وبحسب إحدى الصحف التركية، فقد ألقت الشرطة التركية القبض على الصحفية كانان كوسكون أمس الجمعة، خلال تفتيش أمني، وألقي القبض على كوسكون، وهي صحفية سابقة في إحدى الصحف التركية، بسبب عدم دفع غرامة متعلقة بقضية بالمحكمة عام 2015، طبقا لما ذكره محاميها.
وأضافت الصحيفة أنه تم تغريم كوسكون 12600 ليرة (2100 دولار) بسبب الإساءة إلى مسؤولين حكوميين في تقريرها الذي يزعم أنه تم تزوير مشروع عقاري حكومي في اسطنبول لصالح بعض القضاة وممثلي الادعاء، خلال عملية الشراء.
وقال عباس يلسن، محامي كوسكون اليوم السبت “نتوقع أن يتم إطلاق سراحها قريبا بعد أن ندفع الغرامة”.
وكانت الشرطة قد اعتقلت أمس الجمعة الصحفيين، زينب كوراي وعرفان تونش شاليك، أثناء تغطيتهما احتجاجات في اسطنبول، طبقا لما ذكرته الصحيفة.
وكان الاثنان يتابعان احتجاجات تضامنا مع إضراب مستمر عن الطعام لأعضاء في حزب “الشعب الديمقراطي” الموالي للأكراد ومؤيدين له.
ويطالب المشاركون في الإضراب عن الطعام منذ عدة أشهر، بالسماح بدخول زائرين لعبد الله أوجلان، زعيم حزب “العمال الكردستاني” المحظور، ورفع شروط الحبس الانفرادي عنه.
وكان قد سمح لاوجلان، المحتجز في سجن منذ 20 عاما بلقاء محامين للمرة الأولى منذ عام 2011 الاثنين الماضي.