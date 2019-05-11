الرئيس التنفيذي لـ”نيوم”: مشروعنا حلم نقدمه للعالم.. وكل المخططات ستصبح حقيقة خلال 10 سنوات

الرئيسية أنحاء الوطن الرئيس التنفيذي لـ”نيوم”: مشروعنا حلم نقدمه للعالم.. وكل المخططات ستصبح حقيقة خلال...
دعا الرئيس التنفيذي لمشروع “نيوم” نظمي النصر، المستثمرين ورجال الأعمال بالعالم إلى الاستثمار في “نيوم”، بعد زيارة المشروع والتعرف على مختلف القطاعات فيه.
جاء ذلك خلال مؤتمر “سولت 2019” بالولايات المتحدة، الذي شارك فيه أكثر من ألفي شخص، وتحدث خلاله النصر ورئيس شركة داو كيميكال أندرو لينفريز عن التغييرات في المملكة، مؤكدين أن مشروع نيوم يعد نقلة نوعية في المشروعات العملاقة في العالم بما يحويه من ابتكارات ومزايا موقعه في القرب الجغرافي لكل من آسيا وإفريقيا وأوروبا.
وقال النصر، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعطى مشروع نيوم كل الوقت، للقيام بوضع أفضل استراتيجية للمشروع، مضيفا: “أمضينا عامين في وضع الاستراتيجية التي تدخل حيز التنفيذ بنهاية العام الحالي، كما تم تشغيل أول مطار في نيوم وتسيير رحلات أسبوعية ليكون واحدا من عدة مطارات يتضمنها مشروع نيوم كما بدأنا في أعمال البناء والأعمال الإنشائية”.
وأكد وفقا لـ”الشرق الأوسط” أن نهاية عام 2019 ستكون علامة فارقة في رحلة نيوم، حيث يتم تطوير منطقة خليج نيوم التي ستوفر مفهوما جديدا للحياة العصرية ستمكنها من أن تصبح منصة لاجتذاب أفضل العقول لإنشاء قطاعات اقتصادية متقدمة تقوم على عوامل رئيسية هي: توفير تجربة معيشية وحياة مثالية للعائلات، وخلق نمط حياة راقٍ ووجهة سياحية فاخرة، ودعم مراكز الابتكار والإبداع.
وشدد النصر على أن مشروع نيوم ليس سعوديا وإنما مشروعاً للعالم يتطلب أن يشارك فيه العالم، لافتا إلى أنه تم وضع تسهيلات للمشروع كمنطقة خاصة وقوانين خاصة لتسهيل جذب الاستثمارات والعقول الماهرة في العالم، ويجري حاليا إعداد المسودة الخاصة بالقانون، كما يضمن القانون أعلى مستوى للرفاهية وحماية الحياة الاجتماعية.
وواصل النصر حديثه قائلا: “نحن في مهمة لتنفيذ حلم نقدمه للعالم وكل المخططات لمشروع نيوم ستصبح حقيقة خلال 10 سنوات”، داعيا المستثمرين ليكونوا جزءا من تنفيذ هذا الحلم.