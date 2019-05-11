برعاية “أنحاء”.. افتتاح بطولة لحمة وطن الرمضانية.. فريق صقور حجر يتعادل مع نجوم البلادية

أنحاء – عبدالرحمن المحمادي
افتتحت مساء أمس منافسات البطولة الرمضانية بـ مركز حجر “لحمة وطن” لكرة القدم برعاية محافظ رابغ الشيخ ايمن محمد بركة بن مبيريك بحفل مميز وسط حضور جماهيري
وذلك بمشاركة الراعي الرسمي للبطولة
الشيخ صلاح بن فريج الزبالي .
والراعي الذهبي
مؤسسة فادي سلطان العتيبي
الشيخ عبدالخالق ضيف الله الزبالي
الراعي الفضي
الشيخ عبدالوحد حمدي الحسني
الداعمون
الاستاذ عبدالله حنيتم الزبالي
الاستاذ احمد محمد صالح الزبالي
والرعاة الإعلاميين للبطولة:
صحيفة أنحاء وقناة 22 الفضائية وصحيفة خليص وصحيفة الراي وصوت المدينة ورياحين طيبة واخبار المدينة وسناب مجتمع رابغ ومؤسسة الودق العالمية.
شركاء النجاح هم محافظة رابغ ومركز حجر وبلدية حجر والهيئة العامة للرياضة والرياضة المجتمعية ومركز الرعاية الصحية الاولية بحجر ولجنة التنمية الاجتماعية بحجر وجمعية البر الخيرية بحجر.
وتستمر البطولة حتى يوم ١٨ رمضان المقبل، والبطولة تضم ٨ فرق قسمت الى مجموعتين، وافتتحت البطولة بلقاء وحيد جمع فريق صقور حجر بنظيره نجوم البلادية، وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين هدف لكل منهما.
وستشهد البطولة منافسة ثمانية فرق وهي صقور حجر، نجوم البلادية، صقور بني مالك، نادي الحي، سانتوس، شباب قويزة، الدحيل، الكواسر.