بعد واقعتي التحرش بالشرقية.. “النيابة العامة” تجدد التحذير من ارتكاب جريمة التحرش وتوضح عقوبتها

الرئيسية أنحاء الوطن بعد واقعتي التحرش بالشرقية.. “النيابة العامة” تجدد التحذير من ارتكاب جريمة التحرش...
حذرت النيابة العامة من ارتكاب جريمة التحرش بأي قول أو فعل تجاه الآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضحت النيابة أن التحرش هو: “كل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية”.
وجددت النيابة التأكيد على أن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، مع تشديد العقوبة حالة تكرار المخالفة.
ويأتي هذا التحذير بعد واقعتي التحرش بالمنطقة الشرقية، حيث وجه النائب العام بالقبض على شاب تحرش بفتاة أثناء جلوسها داخل سيارتها بالخبر، وألقت الشرطة القبض عليه، فيما وجه اليوم السبت بالقبض على شاب تحرش بفتاة داخل محل بقالة بمدينة الدمام، وما زالت الجهات الأمنية تواصل البحث عنه.