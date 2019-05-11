رحلة عمرة للمتعافين من الإدمان

أنحاء – عبدالرحمن المحمادي
سيَّرت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمحافظة القنفذة، حملة لأداء العمرة للمتعافين الجدد من الإدمان.
وأوضح المشرف العام على جمعية كفى فرع القنفذة الأستاذ محمد صالح الزبيدي أن رحلة العمرة الرمضانية جزء لا يتجزأ من البرامج التي تقدم للمتعافين، مضيفًا: “نهدف من خلال الرحلات الإيمانية إلى تقوية الوازع الديني، والاستمرار في التعافي وعدم الانتكاسة، كما يلاحظ على المتعافين بعد عودتهم من تأدية مناسك العمرة التغير في سلوكياتهم بشكل كبير وتحسن مشاعرهم”.
يذكر أن كفى من الجمعيات الرائدة في دعم المتعافين من المخدرات، وقدمت خدماتها لأكثر من ١٨٤ متعافيًا من الإدمان في محافظة القنفذة، برعاية ودعم من مؤسسة علي الثنيان وإخوانه الخيرية.