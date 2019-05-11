شاهد.. فنان تشكيلي يرسم أكبر جدارية لولي العهد بمحافظة الخرمة

تعبر ريشة الرسام عن الذي يجول بقلبه عشقنا لولي العهد أمير الشباب سمو الامير محمد بن سلمان جعلني اجتهد في هذا العمل أتمنى أن يكون قد نال الإعجاب للجميع pic.twitter.com/bkv7dO0KrF

— عبدالله دعال (@33343293183) May 10, 2019