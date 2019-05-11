كيف تقضي على احتباس السوائل في جسمك؟

يعاني البعض من تورم اليدين والقدمين والشعور بالإرهاق، وهو ما قد يمنعهم من الصيام في شهر رمضان المبارك، حيث تشير تلك الأعراض إلى وجود ما يسمى باحتباس السوائل بالجسم.
وتتلخّص الأعراض في الشعور بألم في المفاصل، ووجود تغيُّر في لون الجلد وتورُّم القدمين والشعور بثقل في الحركة.
وإليك أهم النصائح لتجنب تلك الأعراض الخطيرة والتخلص من احتباس السوائل في جسمك..
شرب الماء: يجب الحرص على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب يومياً، فالجسم لا يحبس السوائل عندما يكون رطباً بما فيه الكفاية، حيث تنزل السوائل الزائدة في العرق والبول.
التقليل من الملح: يجب تقليل استخدام الملح في الطعام وخصوصاً “ملح الصوديوم”، لأن زيادته تؤدّي إلى اضطراب وظائف الكلى ما يؤثّر على حركة البول واحتباس السوائل في الجسم.
ممارسة التمارين الرياضية: ولأن التعرّق يخلص الجسم من السوائل الزائدة، فلممارسة التمارين الرياضية بالغ الأثر في عدم احتباس المياه في الجسم وبالتالي تجنّب الأعراض المصاحبة لذلك.
النوم لمدة كافية: يحتاج الجسم للراحة والحصول على عدد ساعات كافية من النوم المنتظم يومياً، وذلك يعمل على تخليص الجسم من السوائل الزائدة وبالتالي عدم احتباسها.
تناول الألياف النباتية: يساعد تناول الفواكه والخضراوات وخصوصاً الموز والبطيخ على توازن نسبة السوائل في الجسم، كما يعمل على تنشيط الدورة الدموية.
الحد من المنبهات: يجب التقليل من تناول المشروبات والأطعمة التي تحتوي على مادة الكافيين المنبهة، لأن الإكثار من تناول الشاي والقهوة يؤدّي إلى احتباس السوائل في الجسم.