مدني المدينة يعلن جاهزيته لخدمة المعتمرين وزوار المسجد النبوي

قامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بتنفيذ الخطط اللازمة لخدمة المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح مدير الادارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد محمد مزعل البيضاني ان الدفاع المدني بالمدينة المنورة سخر كافة امكانياته البشرية والآلية، واتخذ كافة التدابير اللازمة لخدمة المواطنين والمقيمين وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفير سبل الأمن والسلامة والحماية لهم وازالة مسببات المخاطر والحوادث تحقيقاً لحماية الممتلكات العامة والخاصة وفق الخطة العامة للطوارئ والمعتمدة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية.
وقال العقيد البيضاني ان الخطة تحظى بدعم لامحدود ومتابعة دقية ولحظية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل لتنفيذ مراحل الخطة وبما يحقق أهدافها.
أكد العقيد البيضاني ان منسوبي الدفاع المدني لديهم التأهيل اللازم وبما يمكنهم من تنفيذ جميع الأعمال الميدانية والمساندة بالجودة اللازمة وبما يحقق أهداف الخطة.
كما بين العقيد البيضاني ان الخطط التفصيلية لأعمال الدفاع المدني اشتملت على استعداد مراكز الدفاع المدني والتي يبلغ عددها (65) مركزاً منها (58) مركزاً ثابتاً ، تساندها( 7 ) مراكز موسمية ، وبالإضافة لخطط الإيواء والإخلاء و الإخلاء الطبي و الاغاثة و الاسناد بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابر الدفاع المدني.
كما تضمنت الخطة التفصيلية تشغيل قوة للتدخل في الحالات الطارئة بالمسجد النبوي الشريف تتمركز بالمنطقة المركزية وتعمل وفقاً الاختصاصات الدفاع المدني وبالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والقوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف والجهات الاخرى العاملة ، كما تنفذ فرقة التدخل في حوادث المواد الخطرة جولاتها الميدانية لرصد المخاطر الطبيعية والصناعية والتعامل معها ، ويتم نشر دوريات التدخل السريع للتعامل مع البلاغات وللحد من المخاطر والخسائر ، كما تقوم فرق الاشراف الوقائي بتكثيف جولاتها الميدانية على مواقع الإيواء والأسواق والمراكز التجارية واماكن الزيارة لرصد جميع ملاحظات السلامة واتخاذ ما يلزم للتعامل معها وازالتها .
موكداً حرص مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة على نشر السلامة التوعوية بين المعتمرين والزوار من لحظة قدومهم الى المدينة المنورة سواءً في مطار الامير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أو مدينة استقبال حجاج البر بتوزيع البروشورات و النشرات التوعوية وكذلك التنسيق مع اماكن اقامتهم بعرض الأفلام وبث الرسائل التوعوية من خلال مشغلي الاتصالات والاستفادة من شاشات العرض في ساحات المسجد النبوي الشريف.