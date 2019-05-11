مدير تعليم جدة يكرم منسوبي الإعلام والأمن ومكتب المدير العام

كرم المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي منسوبي إدارة الإعلام التربوي ومنسوبي مكتب المدير العام وموظفي أمن الإدارة العامة وذلك نظير جهودهم خلال العام الدراسي ١٤٣٩ – ١٤٤٠ هـ بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى الإدارة بحي السلامة. فيما شهدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سعاد آل منصور تكريم منسوبات إدارة الإعلام ومكتب المدير العام وذلك بقاعة الاحتفالات بالأقسام النسائية.
وتخلل الحفل كلمة للمكرمين ألقاها نيابة عنهم خيرالله زربان قدم من خلالها الشكر لمدير تعليم جدة على دعمه وتحفيزه الدائمين لمنسوبي ومنسوبات الإدارة العامة مؤكدا أن ذلك يسهم في مضاعفة الجهود مستقبلا بإذن الله.
بعد ذلك ألقى راعي الحفل كلمة أثنى من خلالها على جهود منسوبي الإعلام التربوي طوال العام الدراسي وعملهم الدؤوب والمخلص مما ساهم في الارتقاء بأداء العمل وتجويده مثمنا جهود الفريق الإعلامي بتعليم جدة ومواكبته لتطورات الإعلام في الوقت الراهن كما ثمن جهود منسوبي ومنسوبات مكتبه وإدارة الأمن بتعليم جدة متمنيا للجميع التوفيق والسداد.
وفي ختام الحفل جرى تكريم الجميع والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.
من جانبه رفع المشرف العام على مكتب مدير تعليم جدة مدير إدارة الإعلام حمود الصقيران شكره وتقديره للمدير العام على حرصه واهتمامه بتقدير جهود الجميع وتكريمهم كل عام مؤكداً أن ذلك يعد حافزاً كبيراً لهم لتقديم المزيد من العطاء والبذل لخدمة الإدارة ومنسوبيها ومنسوباتها والمستفيدين من خدماتها.