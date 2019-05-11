الرئيسية حوادث مواطن يعفو عن قاتلي ابنيه لوجه الله ولشفاعة أمهات الجناة
قال المواطن سعد الذيابي إنه عفا عن قاتلي ابنيه في قضيتين منفصلتين لوجه الله تعالى، وشفاعة لأمهات الجناة.
وأضاف الذيابي أنه تنازل عن قاتل ابنه الأول بعدما جاءت أم أحد المدانين بقتل أحد أبنائه في مضاربة جماعية، إلى منزله طالبة منه التنازل والعفو عن ولدها بعد صدور حكم القصاص بحقه، ليقول لها ارجعي لمنزلك وستسمعين ما يسرك.
وتابع أن أم الجاني الثاني الذي قام بقتل ولده النقيب، جاءت إلى منزله طالبة التنازل والعفو عن ولدها، فقام بالتنازل والعفو عن الجانيين الاثنين لوجه الله تعالى، لافتاً إلى أنه طالب بإرجاع قاتل ابنه النقيب إلى وظيفته، وفقاً لـ”سبق”.
وأشاد الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بموقف الذيابي، مطالبين بالاقتداء به والحد من حملات جمع التبرعات من أجل عتق المحكوم عليهم بالقصاص.