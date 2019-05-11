واقعة تحرش جديدة بالشرقية.. فيديو يرصد حركة لا أخلاقية من شاب بحق فتاة داخل “بقالة”

أظهر مقطع فيديو متداول تحرش شاب بفتاة داخل محل بقالة بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية، وذلك بعد يوم واحد من تداول واقعة أخرى بالخبر، تحرش خلالها شاب بفتاة كانت تجلس داخل سيارتها.
وبدا في الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة بالمحل، الفتاة وهي تحاسب البائع ومن ثم تتحرك للخروج، حيث قام شاب كان يقف بالقرب منها بحركة غير أخلاقية تجاه الفتاة التي فزعت من الأمر وأسرعت بالخروج من البقالة.
وناشد أحد أقارب الفتاة الذي نشر المقطع على حسابه بموقع “تويتر” مساعدته في إيصال الفيديو للنيابة العامة وللجهات المسؤولة، للتوجيه بالقبض على المتحرش ومحاسبته على ما بدر منه من فعل مشين.
وكانت شرطة المنطقة الشرقية تمكنت من التوصل إلى المتحرش بالفتاة التي كانت بداخل سيارتها، وألقت القبض عليه بالرغم من محاولته تغيير ملامحه بحلق لحيته.