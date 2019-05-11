وفاة “أم عبدالعزيز” المشجعة النصراوية الشهيرة.. وماجد عبدالله يُعزي عائلتها

انتقلت إلى رحمة الله “أم عبدالعزيز” المشجعة النصراوية الشهيرة، حيث نعاها لاعب النصر الدولي ماجد عبدالله، على حسابه في تويتر، كما قام بزيارة عائلتها في منزلهم لتقديم واجب العزاء.
وتداول نشطاء كُثر على تويتر خبر وفاتها مع الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، فيما أعاد بعضهم لقطات لها وهي تتوشح بشعار النصر، وتحرص على حضور مبارياته، لتشجيع الفريق.
وكتب ماجد عبدالله على تويتر” أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الأخت أم عبدالعزيز النصراوية التي وافتها المنية، وأسأل الله تعالى في هذا الشهر الفضيل أن يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنها”.