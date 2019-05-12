أمين جدة يدشن معرض جائزة الأمانة للفنون البصرية ويكرّم الفائزين

دشن معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، معرض جائزة أمانة محافظة جدة للفنون البصرية، في فرع الخط العربي، وفرع الفن التشكيلي لعام 2019 بمركز صيرفي مول اليوم ويأتي ذلك في إطار إتفاقية التعاون الموقعة بين أمانة محافظة جدة، ومركز تسامي بصيرفي مول لتقديم خدمات اجتماعية تنفذها في صورة ورش عمل ومعارض وبرامج ومبادرات لتجميل المشهد البصري لمدينة جدة، وتشمل إطلاق جائزة للفنون البصرية تهدف إلى إبراز معالم جدة العمرانية والسياحية، وإظهار الوجه الحسن لعروس البحر الأحمر.
ووجه المهندس أنس صيرفي، المشرف العام على الجائزة، شكره لمعالي أمين جدة الأستاذ صالح التركي، لتجاوبه ودعمه هذه المبادرة، موضحاً أن المبادرة تسهم في تنمية المواهب، لا سيما وأن الصيرفي تدرك حجم مسؤوليتها الاجتماعية تجاه مدينة جدة.
وأكد، أنه خلال مرحلة المعاينة وتحكيم الأعمال المشاركة، تم استقبال 232 مشاركة مقدمة عبر البريد الإلكتروني، وبلغ عدد المشاركات بعد عملية الترشيح المبدئي 85 عملاً، فيما اختارت لجنة التحكيم 48 عملاً للمعرض النهائي، والذي أقيم على شرف معالي أمين محافظة جدة.
ووفقاً للمهندس أنس، فإن جائزة الأمانة للفنون البصرية تأتي بقيمة جوائز تصل إلى 500 ألف ريال، وستقام على مدى عامين (2019 و 2020)، عبر أفرع متعددة هي: (الخط العربي، والفن التشكيلي، والتجهيز في الفراغ، والتصوير الفوتوغرافي، والتصوير باستخدام الجوال).
وأوضح، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إعطاء الفرصة للفنانين والفنانات، للمشاركة في معارض جماعية، والإطلاع على أعمالهم وتقديمها للساحة الفنية في المملكة العربية السعودية، ومنحهم مساحة للإلتقاء بالمهتمين في العديد من المجالات الفنية.
وأكد صيرفي، أن جائزة جدة للفنون البصرية، سوف تثري دور الفنان السعودي في تعزيز وإبراز الهوية المحلية لمدينة جدة، وتحقيق أهداف تربوية وفنية وجمالية، ويتخطى دورها أيضاً إلى جوانب نفسية وروحية، لا سيما وأن الفن يرتقى بالإنسان، والذوق العام للمجتمع.
وتبنع أهمية الجائزة من خلال إشراك شباب المجتمع في مبادرات وبرامج فنية، لإطلاق العنان لأفكارهم الإبداعية، وحثهم على خدمة المجتمع، وتعزيز جماليات مدينة جدة.
ولفت المهندس أنس، إلى أن تسامي للإبداع تسسعى إلى تنمية الثقافة البصرية والإبداعية في مدينة جدة، وعبر المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر مساهمة المملكة العربية السعودية في الثقافة والفنون أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج تحسين جودة الحياة 2020 التي تندرج ضمن برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود -يحفظهما الله- كل رعاية وإهتمام.