أمين جدة يفتتح معرض جائزة الأمانة للخط العربي والفن التشكيلي

جدة – عبدالرحمن المحمادي :
افتتح معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي أمس , معرض جائزة الأمانة 2019 لفرعي الخط العربي والفن التشكيلي والذي ضم في جنباته 48 لوحة فنية ضمن الأعمال المشاركة، فيما تخلل المعرض تكريم الفائزين في مسابقة الجائزة للفنون البصرية والتي نظمتها تسامي للإبداع بالتعاون مع أمانة جدة.
وأعلنت جائزة الأمانة للفنون البصرية ترشيح 85 عملاً للمرحلة النهائية للمسابقة من إجمالي 232 مشاركة تبعها اختيار الأعمال الفائزة بالجائزة، وتضم اللجنة التحكيمية عددا من المتخصصين في الفن التشكيلي والخط العربي والذين تولوا الإشراف على مراحل الفرز والتقييم النهائي للمشاركات.
وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة لعامي 2019 / 2020 نصف مليون ريال موزعة على خمسة فروع تشمل (الخط العربي – الفن التشكيلي – التجهيز في الفراغ – التصوير الضوئي – والتصوير باستخدام الجوال)، وتتناول جميعها موضوعات تعبر عن مدينة جدة في محاور العمارة والسياحة وحياة الناس والزخارف والمشغولات التقليدية إضافة للمقولات والقصائد الشعرية في عروس البحر.
وتأتي جائزة الأمانة للفنون البصرية في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين أمانة محافظة جدة وتسامي للإبداع لتقديم خدمات اجتماعية تنفذها الشركة في صورة ورش عمل ومعارض وبرامج ومبادرات لتجميل المشهد البصري لمدينة جدة وشملت إطلاق جائزة للفنون البصرية تهدف إلى إبراز معالم جدة العمرانية والسياحية وإظهار الوجه الحسن لعروس البحر الأحمر.