الأهلي بالرباعية يضمّد جراح الآسيوية

أنحاء – عادل رشيد
تغلّب الفريق الأهلاوي على مضيفة الفيصلي ضمن مباريات كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين الجولة (29) بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف وحيد.
شهد اللقاء تفوّق أهلاوي ورغبة كبيرة لإحراز الانتصار وتضميد جراح الآسوية، بدأ الفريقين بسجال ليحرز نيكولاي الهدف الأوّل للأهلي في الدقيقة الحادية عشر استمرّت الهجمات للفيصلي وسط اخطاء من دفاع الاهلي ولم يستغلها ليضيف عبدالفتاح عسيري الهدف الثاني في الدقيقة 30 ، وفي الشوط الثاني يباغت اللاعب دييجو كالديرون دفاع الأهلي بتقليص الفارق وإحراز الهدف الأوّل الدقيقة 48 تواصلت السيطرة الخضراء على مجريات الشوط الثاني ليأتي الهدف الثالث للأهلي عن طريق اللاعب ديجانيني الدقيقة 59.
وبعد احتساب حكم اللقاء الوقت بدل الضائع يسجّل المهاجم البديل عثمان الحاج هدفه الأوّل مع الاهلي والرابع في اللقاء الدقيقة 90+1.
ليضيف الاهلي ثلاث نقاط في رصيده ليرتفع الى 52 نقطة في المركز الخامس ويتجمّد رصيد الفيصلي عند 43 في المركز السادس.