الرئيسية أنحاء الوطن “الزكاة والدخل”: تطبيق “زكاتي” يتيح لك دفع الزكاة خلال دقائق ويذكرك بمواعيدها
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن أفراد المجتمع يمكنهم دفع زكاتهم إلكترونياً -بشكل اختياري- من خلال تطبيق زكاتي للهواتف الذكية، عبر نظام الدفع الإلكتروني “سداد” و “مدى”.
وأوضحت أن بوابة وتطبيق زكاتي الإلكترونية يسهلان على الأفراد دفع زكاتهم خلال دقائق بصورة سلسة وميسرة في أي وقت، ومن أي مكان.
وأوضحت الهيئة أن البوابة والتطبيق يوفران عدداً من الخدمات للأفراد، منها معلومات عن الزكاة، وخدمة حاسبة الزكاة لتيسير حساب نصاب الزكاة الواجب وتحديده، سواءً كان وزن ذهب أو فضة أو مبالغ نقدية أو الصناديق الاستثمارية أو زكاة الأسهم، وتذكير بمواعيد الزكاة عند التسجيل بالبوابة.
وتقوم الهيئة بإيداع أموال الزكاة مباشرة في حساب برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتصرف على مستحقيها من المستفيدين من البرنامج.