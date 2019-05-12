“الكلباني”: الخرفان نوعان.. من ينجرف وراء إشارة من إمرأة ومن يدخل على أهله كالأسد الهصور

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قال إمام مسجد المحيسن شرق الرياض، الشيخ عادل الكلباني، إن مصطلح “الخروف” له تعريفات ودلالات منتشرة في المجتمع.

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامجه الرمضاني “مع الكلباني”، أنه سيتحدث عن نوعين من الخرفان، حسب تعبيره، والأول هو الذي ينجرف خلف المرأة أو خلف إشارة يسيرة من امرأة، والذي تستهويه كلمة أو تجره رسالة أو صورة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الخرفان في مواقع التواصل، كمن يتعرضون للابتزاز من آخرين يقلدون أصوات فتيات ويأخذون منهم أموالاً.

وأضاف: “هذا هو الخروف الممقوت، الذي ينبغي للمسلم أن يبتعد عنه أو أن يشابهه أو يتعامل معه، لأنه سيئ الخلق والعقلية، وهذا النوع يجب أن يُحجر عليه”.

وتابع: “هناك خروف آخر، وهو من يتعامل مع أهل بيته كأنه أسد هصور، فإذا دخل البيت يخافه الجميع كأن شيئاً دخل عليهم أرعبهم”.

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