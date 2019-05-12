“الكلباني”: الخرفان نوعان.. من ينجرف وراء إشارة من إمرأة ومن يدخل على أهله كالأسد الهصور

قال إمام مسجد المحيسن شرق الرياض، الشيخ عادل الكلباني، إن مصطلح “الخروف” له تعريفات ودلالات منتشرة في المجتمع.
وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامجه الرمضاني “مع الكلباني”، أنه سيتحدث عن نوعين من الخرفان، حسب تعبيره، والأول هو الذي ينجرف خلف المرأة أو خلف إشارة يسيرة من امرأة، والذي تستهويه كلمة أو تجره رسالة أو صورة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الخرفان في مواقع التواصل، كمن يتعرضون للابتزاز من آخرين يقلدون أصوات فتيات ويأخذون منهم أموالاً.
الشيخ عادل الكلباني: الخروف هو الذي ينجرف خلف المرأة أو خلف إشارة أو كلمة أورسالة أو صورة وينبغي أن يحجر عليه.#مع_الكلباني#رمضان_عندنا pic.twitter.com/CpQdn7YxLx
— SBC channel (@SBC_Channel) May 11, 2019