“الكلباني”: الخرفان نوعان.. من ينجرف وراء إشارة من إمرأة ومن يدخل على أهله كالأسد الهصور

الشيخ عادل الكلباني: الخروف هو الذي ينجرف خلف المرأة أو خلف إشارة أو كلمة أورسالة أو صورة وينبغي أن يحجر عليه.#مع_الكلباني#رمضان_عندنا pic.twitter.com/CpQdn7YxLx

— SBC channel (@SBC_Channel) May 11, 2019