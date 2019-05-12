النادي الأدبي الثقافي بجدة يكرم الزميل العرفي بحضور قنصل عام لبنان ونائب القنصل العام الفرنسي

الرئيسية ثقافة وفنون النادي الأدبي الثقافي بجدة يكرم الزميل العرفي بحضور قنصل عام لبنان ونائب...
تلقى الزميل محمد سالم مسعد العرفي عضو الجمعية العربية السعودية للثقافة و الفنون بمحافظة جده شهادة شكر و تقدير من يدي سعادة رئيس النادي الأدبي الثقافي الاستاذ الدكتور / عبدالله السلمي و سعادة الدكتور / طلال ادهم “مؤسس مركز أدهم للفنون ” خلال فعاليات البرنامج الرمضاني الثقافي الذي يقيمه النادي خلال أيام شهر رمضان المبارك بمركز سلمى التجاري ادهم للفنونحيث كانت البداية بإفتتاح معرض الفن التشكيلي “روحانيات رمضانية ٢” بصالة رؤى الفن و معرض مصاحب للكتاب لتوزيع اصدارات النادي للحضور مجانا. بحضور الفنان التشكيلي هشام بنجابي والقنصل العام للبنان الاستاذ علي قرانوح ونائب القنصل العام الفرنسي برنارد لوهوشة و جمع من الإعلاميين والفنانين، وذلك نظير جهوده المتميزه من خلال مشاركته الفاعله و المتميزة في تغطية فعاليات و برامج النادي الأدبي مما كان له بالغ الأثر في النجاحات التي حققها النادي.
الجدير بالذكر أن الزميل “العرفي” هو إعلامي و مصرفي و له أنشطة مختلفه على الصعيد التطوعي .. تهانينا و بالتوفيق.