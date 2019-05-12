النادي الأدبي الثقافي بجدة يكرم الزميل العرفي بحضور قنصل عام لبنان ونائب القنصل العام الفرنسي

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تلقى الزميل محمد سالم مسعد العرفي عضو الجمعية العربية السعودية للثقافة و الفنون بمحافظة جده شهادة شكر و تقدير من يدي سعادة رئيس النادي الأدبي الثقافي  الاستاذ الدكتور / عبدالله السلمي و سعادة الدكتور / طلال ادهم “مؤسس مركز أدهم للفنون ”   خلال فعاليات  البرنامج الرمضاني الثقافي الذي يقيمه النادي خلال أيام شهر رمضان المبارك بمركز سلمى التجاري ادهم للفنونحيث كانت البداية بإفتتاح معرض الفن التشكيلي “روحانيات رمضانية ٢” بصالة رؤى الفن و معرض مصاحب للكتاب لتوزيع اصدارات النادي للحضور مجانا. بحضور الفنان التشكيلي هشام بنجابي والقنصل العام للبنان الاستاذ علي قرانوح ونائب القنصل العام الفرنسي برنارد لوهوشة و جمع من الإعلاميين والفنانين، وذلك نظير جهوده المتميزه من خلال مشاركته الفاعله و المتميزة في تغطية فعاليات و برامج النادي الأدبي مما كان له بالغ الأثر في النجاحات التي حققها النادي.

الجدير بالذكر أن الزميل “العرفي” هو إعلامي و مصرفي و له أنشطة مختلفه على الصعيد التطوعي .. تهانينا و بالتوفيق.

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