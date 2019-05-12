الهلال يتغلب على الاتفاق ويؤجل حسم الدوري

أنحاء – نواف الحازمي
حقق الهلال فوزاً مهماً على مضيفه الاتفاق بنتيجة 0-1 في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم السبت على ستاد الأمير محمد بن فهد في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
شوط المباراة الأول انتهى سلبياً وفي الشوط الثاني سجل الهلال هدف المباراة الوحيد عن طريق قائده البرازيلي ادواردو عند الدقيقة 51 .
وفي الدقيقة 86 ينفرد ادواردو بالمرمى ويتخطى حارس الاتفاق الحايطي الذي لم يجد بد من اعاقته ليحتسب حكم المباراة ضربة جزاء للهلال ويشهر البطاقة الحمراء لحارس المرمى قبل أن يلغي الطرد بعد عودته لتقنية الفيديو.
تقدم قوميز للركلة ويسددها على يمين الحايطي الذي تمكن من صدها.. وبعد خمس دقائق كوقت بدل ضائع يطلق الحكم صافرته معلناً فوز الهلال بهدف للاشيء.
بهذا الفوز يتأجل حسم الدوري لآخر جولة ويرتفع رصيد الهلال لـ66 نقطة في المركز الثاني ويبقى الاتفاق على 33 نقطة في المركز الحادي عشر.
مباراة الهلال القادمة ستكون أمام الشباب في الرياض ومباراة الاتفاق القادمة ستكون أمام الأهلي في جدة لحساب الجولة الأخيرة من الدوري وهي الجولة الـ30.