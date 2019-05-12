“بالحزم”.. العالمي يواصل صدارته

أنحاء – سالم باجوبح
بجولة الصمود النصر يواصل الصدارة في الجولة ما قبل الأخيرة ويحقق فوزا عريضا على مضيفه الحزم بالرس بثلاثية كان بطلهـا نجم الفريق حمدالله.
لم ينتظر الفريق النصراوي كثير حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بالدقيقة الخامسة تقدم لها حمدالله معلنا تقدم النصر وسط سيطرة نصراويه على مجريات اللقاء الذي اسهـمت بالهدف الثاني لنفس اللاعب بالدقيقة 26 لينتهي شوط اللقاء الأول.
بالشوط الثاني دخل لاعبو النصر بنفس السيطرة وتوهان لاعبو الحزم الذين لم يحسنو من وضع بصمه لهم باللقاء حتى الدقيقة 66 التي أعلنت تسجيل النصر لثالث الأهداف لنفس النجم حمدالله بعد تمريرات رائعة مع زميلة العبيد واجه بها الحارس ووضعها يسار المرمى، لينتهي اللقاء بصدارة ويتأجل الحسم للجولة الأخيرة للدوري.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر للنقطة 67 في صدارة الترتيب بينما ظل الحزم على ذات الرصيد السابق بـ 30 نقطة بالمركز الثاني عشر.