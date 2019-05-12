بنصف الدرزن.. العميد ينهي أزمته

أنحاء – بدر سابق
استطاع نادي الاتحاد من التغلب على ضيفه نادي الفتح بنتيجة تاريخية قوامها ستة اهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة ٢٩ من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين..
افتتح التسجيل نادي الفتح وتحديداً عند الدقيقة ٨ عن طريق محترفه ساسا من كرة خاطئة اعادها اللاعب كريم الاحمدي بالخطأ ليواجه ساسا حارس مرمى فريق الاتحاد فواز القرني ويضعها في الشباك الاتحادية معلناً هدف فريقه الاول..
ليعود الاتحاد الى المباراة عند الدقيقة ١٧ عن طريق مهاجمة المحترف الصربي بريجوفتش بعد تمريرة من الموسيقار فيلانويفا كسر بها دفاعات الفتح للبرازيلي رومارينهو ليضعها البرازيلي وترتطم بالقائم وتعود للصربي ليسددها قوية في شباك الفتح.. ويضيف بعدها بدقيقة فقط وعند الدقيقة ١٨ تحديداً الاتحاد هدف التقدم عن طريق موسيقار الاتحاد و محترفه التشيلي كارلوس فيلانويفا بعد تمريره من زميله المحترف غاري رودريغز داخل المنطقة ليسددها فيلانويفا بطريقة فنية عالية في الزاوية البعيدة عن حارس مرمى الفتح .. ثم يعود الاتحاد ليضيف هدفه الثالث عند الدقيقة ٢٢ عن طريق محترفه البرازيلي رومارينهو بعد تمريرة عرضية ارضية زاحفة من زميلة رودريغز واجه بها رومارينهو شباك الفتح وسجلها معلناً هدف فريقة الثالث ومع انتظار الجميع لصافرة حكم المباراة لإنهاء الشوط الاول ليعود موسيقار الاتحاد التشيلي كارلوس فيلانويفا ويضيف هدف الاتحاد الرابع عند الدقيقة ٤٤ تحديداً من تسديدة ساحرة على قوس منطقة ال١٨ ليضعها يسار حارس مرمى الفتح معلناً هدفه الثاني و هدف فريقه الرابع ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلناً نهاية الشوط الاول..
و بالشوط الثاني وعند الدقيقة ٦٣ تحديداً استطاع محترف الفتح ساسا من اضافة هدف فريقة الثاني و تقليص النتيجة بعد كرة خاطئة من محترف الاتحاد الايفواري سانوغو بعرض الملعب ليخطفها ساسا و يتقدم الى مرمى الاتحاد ويسددها قوية بمرمى فواز القرني معلناً هدف فريقه الثاني..
وعند الدقيقة ٦٦ اضاف الاتحاد هدفه الخامس عن طريق محترفه الصربي بريجوفتش بعد تمريرة ساحرة من موسيقار الوسط الاتحادي فيلانويفا من منتصف الملعب جعلت بريجوفتش منفرداً بحارس الفتح ليضعها بريجوفتش بكل هدوء من فوق حارس المرمى مسجلاً الهدف الخامس وتوسيع الفارق .. وعند الدقيقة ٧٠ يعود محترف الاتحاد بريجوفتش لإضافة هدف الاتحاد السادس بعد تمريرة عرضية ارضية داخل منطقة العمليات الفتحاوية من زميله المحترف سانوغو ليضعها بكل هدوء ارضيه من بين قدمين مدافع الفتح و يسار الحارس معلناً هدفه الثالث ( هاتريك ) وهدف فريقه السادس..
بهذا الفوز يضمن الاتحاد بقائه بدوري المحترفين للموسم القادم بعد ان عانى من موسم كارثي وازمه تاريخيه كادت ان تعصف بهذا النادي العظيم الى مصّاف الدرجة الاولى.