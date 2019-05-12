شهد فرع جمعية الثقافة والفنون في محافظة جدة مساء امس ندوة بعنوان عين على الحد التي نظمها نادي الإعلاميين السعوديين فرع هيئة الصحفيين بجدة بحضور مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بافقيه ورئيس جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح وامين عام نادي الإعلاميين السعوديين احمد آل عثمان ونخبة من الإعلاميين والإعلاميات والمثقفين تحدث خلالها مراسلي الحرب حسن الطالعي من قناة العربية وعبدالله يحي من قناة سكاي نيوز والمراسلة الحريية سميرة مدني من القناة السعودية عن تجريتهم في تغطية احداث حرب تحرير اليمن مع قوات التحالف المشترك بقيادة المملكة العربية السعودية وتحدث المشاركين خلال الندوة التي ادارها الإعلامي ماجد الكناني عن بعض القصص والبطولات لأبطالنا في الحد الجنوبي وكذلك وما تنتهجه مليشيات الحوثي من اعتراض للمساعدات التي تقدم للمواطنين اليمنيين واستغلالهم للأطفال وتجنيدهم إضافة للمواقف البطولية التي كانوا شهودا عليها من قبل قواتنا وقوات التحالف.
وكشف المتحدثين خلال الندوة عن التسهيلات والحماية للمراسلين الحربيين من قبل قوات التحالف وقوة الشرعية حتى يتمكنوا اداء مهمتهم ونقل الصورة الحقيقية لمجريات الحرب وتحرير اليمن من مليشيا الحوثي المدعومة من ايران.
وتفاعل الحضور الكبير مع التجربة الإعلامية الثرية التي نقلها المشاركين مؤكدين على ان المراسلين الحربيين ومن خلال نقلهم وتغطيتهم الميدانية يمثلون الصورة الحقيقية للإعلام الوطني المهني الذي يشارك ابطالنا في الحد الجنوبي بطولاته من خلال مرافقته خلال عملياته الحربية لتحرير اليمن من المليشيات الحوثية ودعم الشرعية اليمنية والوقوف مع الشعب اليمني.