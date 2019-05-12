شاهد.. “ساهر” يضبط “حمامة” تجاوزت السرعة المحددة في ألمانيا

توضع كاميرات الرادار لمراقبة السرعة وضبط سائقي السيارات المخالفين للحد الأقصى، حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين، ولكن ما حدث في أحد أحياء مدينة بوخولت الألمانية أن الكاميرا التقطت صورة لحمامة بعدما تجاوزت السرعة المسموح بها.
ولأن تلك المنطقة تصل السرعة القصوى فيها إلى 30 كيلومترا/ساعة، التقط الرادار صورة للحمامة وهي تطير بسرعة 45 كيلومترا/ ساعة، ونشر مسؤولو المدينة صورة الحمامة المسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تعليق طريف: “خالفت الحمامة القوانين الألمانية، وستواجه غرامة قدرها 25 يورو”.
يُذكر أن هذه ليست أول مرة تخالف فيها الطيور السرعة المحددة، ففي العام الماضي في كانتون برن في سويسرا، تجاوزت “بطة” السرعة المسموح بها، إذ حلّقت بسرعة 52 كيلومترا في الساعة في منطقة لا يُسمح فيها إلا بـ 30 كيلومترا.